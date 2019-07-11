Спарсить профили из Facebook

Нужно спарсить профили пользователей нескольких групп Facebook по определенному правилу:

1. Есть открытая группа Facebook

2. Эта группа репостит себе на стену посты пользователей

3. Нужно пройтись парсером по стене и собрать профили таких пользователей

Мы готовы рассмотреть решения от нескольких исполнителей. Очень большая просьба откликаться только в том случае, если у вас есть реальный и успешный опыт парсинга FB, и вы умеете обходить ограничения на выдачу при прокрутке "стены" сообщества (условно говоря нужно суметь прокрутить стену сообщества до самого низа, где-то на месяцы в прошлое, где-то - на годы).

Оплата на PayPal, Payoneer или Western Union.

При необходимости оплата серверов сразу, если вы покажете на паре-тройке десятков профилей, что ваш парсер работает и дело осталось за мощностями.