﻿ Нужно сделать скрипт вывода даты и времени по логике

Если человек заходит с 19:00 до 00:00 по МСК

То ему пишется дата завтра ( возьмем для примера 5 марта в зашел с 19:00 по 23:59 по МСК) т/е и через 5 дней в 19:00 по МСК

Пишется ему [6-10 марта в 19:00 по МСК]

Если он зашел 5 марта с 00:00 по 18:59 то ему пишется

[5-9 марта в 19:00 по МСК]

Месяцы пишутся в Родительном падеже

Января

Февраля

Марта

Апреля

Мая

Июня

Июля

Августа

Сентября

Октября

Ноября

Декабря

Ниже я прикреплю скрипт, который выводит также день и месяц в зависимости от времени захода на страницу

Но он пишет день просто

если с 19:00 до 23:59 то дату завтра

Если с 00:00 до 18:59 то дату сегодня

﻿var month = new Array(12);

month[0] = "Января";

month[1] = "Февраля";

month[2] = "Марта";

month[3] = "Апреля";

month[4] = "Мая";

month[5] = "Июня";

month[6] = "Июля";

month[7] = "Августа";

month[8] = "Сентября";

month[9] = "Октября";

month[10] = "Ноября";

month[11] = "Декабря";

window.onload = function() {

var mskDate = new Date();

if (mskDate.getHours() >= 19) {

mskDate.setDate(mskDate.getDate() + 1);

}

document.getElementById('msk-hours').innerHTML = mskDate.getDate();

document.getElementById('msk-month').innerHTML = month[mskDate.getMonth()];

};

﻿

в 19:00 МСК

По факту данный скрипт нужно не много доработать.