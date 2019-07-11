Сделать скрипт вывода даты и времени

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Завершен2 заявки151 просмотр

﻿Нужно сделать скрипт вывода даты и времени по логике

Если человек заходит с 19:00 до 00:00 по МСК

То ему пишется дата завтра ( возьмем для примера 5 марта в зашел с 19:00 по 23:59 по МСК) т/е и через 5 дней в 19:00 по МСК

Пишется ему  [6-10 марта в 19:00 по МСК]

Если он зашел 5 марта с 00:00 по 18:59 то ему пишется 

[5-9 марта в 19:00 по МСК]

Месяцы пишутся  в Родительном падеже

Января

Февраля

Марта

Апреля

Мая

Июня

Июля

Августа

Сентября

Октября

Ноября

Декабря

Ниже я прикреплю скрипт, который выводит также день и месяц в зависимости от времени захода на страницу

Но он пишет день просто

если с 19:00 до 23:59 то дату завтра

Если с 00:00 до 18:59 то дату сегодня

﻿var month = new Array(12);

    month[0]  = "Января";

    month[1]  = "Февраля";

    month[2]  = "Марта";

    month[3]  = "Апреля";

    month[4]  = "Мая";

    month[5]  = "Июня";

    month[6]  = "Июля";

    month[7]  = "Августа";

    month[8]  = "Сентября";

    month[9]  = "Октября";

    month[10] = "Ноября";

    month[11] = "Декабря";

    window.onload = function() {

      var mskDate = new Date();

      if (mskDate.getHours() >= 19) {

        mskDate.setDate(mskDate.getDate() + 1);

      }

      document.getElementById('msk-hours').innerHTML = mskDate.getDate();

      document.getElementById('msk-month').innerHTML = month[mskDate.getMonth()];

    };

﻿

   

       

            в 19:00 МСК

   

По факту данный скрипт нужно не много доработать.

6 лет назад
somir0000
Артем 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$4
1 день
Замечательная работа. Быстро, четко. Все по высшему разряду
Спасибо за работу.

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denis1486
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад