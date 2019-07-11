Калькулятор дохода 2 селекта : - тип услуги\задания - вид услуги\товара(со стоимостью) и временем 2 поле ввода : - кол-во - кол-во времени --- Пользователь выбирает тип ...
Сделать скрипт вывода даты и времени
Нужно сделать скрипт вывода даты и времени по логике
Если человек заходит с 19:00 до 00:00 по МСК
То ему пишется дата завтра ( возьмем для примера 5 марта в зашел с 19:00 по 23:59 по МСК) т/е и через 5 дней в 19:00 по МСК
Пишется ему [6-10 марта в 19:00 по МСК]
Если он зашел 5 марта с 00:00 по 18:59 то ему пишется
[5-9 марта в 19:00 по МСК]
Месяцы пишутся в Родительном падеже
Января
Февраля
Марта
Апреля
Мая
Июня
Июля
Августа
Сентября
Октября
Ноября
Декабря
Ниже я прикреплю скрипт, который выводит также день и месяц в зависимости от времени захода на страницу
Но он пишет день просто
если с 19:00 до 23:59 то дату завтра
Если с 00:00 до 18:59 то дату сегодня
var month = new Array(12);
month[0] = "Января";
month[1] = "Февраля";
month[2] = "Марта";
month[3] = "Апреля";
month[4] = "Мая";
month[5] = "Июня";
month[6] = "Июля";
month[7] = "Августа";
month[8] = "Сентября";
month[9] = "Октября";
month[10] = "Ноября";
month[11] = "Декабря";
window.onload = function() {
var mskDate = new Date();
if (mskDate.getHours() >= 19) {
mskDate.setDate(mskDate.getDate() + 1);
}
document.getElementById('msk-hours').innerHTML = mskDate.getDate();
document.getElementById('msk-month').innerHTML = month[mskDate.getMonth()];
};
в 19:00 МСК
По факту данный скрипт нужно не много доработать.
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