Laravel: авторизацию и аутентификацию через стороннее API token

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки129 просмотров

Скачать базовый проект Laravel (ссылка будет дана) на Bitbucket и добавить авторизацию/аутентификацию через стороннее API на основе OAuth2. 

Конечным итогом должен быть проект на Bitbucket с комитами где можно четко увидеть, что было добавлено/изменено.

Объяснить все шаги.

Детали по ссылке ниже. 

Ссылка на google docs

Реальные ссылки на стороннее API вместе с тестовым логином/паролем будут переданы после выбора исполнителя.

Оплата по окончанию работ .

Laravel
6 лет назад
maxxdev
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров