Добрый день, есть скрипт описание тут: https://codecanyon.net/item/mailwizz-ema-custom-subscriber-attachment/16217023 Он работает как Расширение. Его надо допилить, чтобы он отправлял 1 файл - 1-му получателю. Сейчас на панели есть ссылка на папку на серверу от куда он ...
Laravel: авторизацию и аутентификацию через стороннее API token
Скачать базовый проект Laravel (ссылка будет дана) на Bitbucket и добавить авторизацию/аутентификацию через стороннее API на основе OAuth2.
Конечным итогом должен быть проект на Bitbucket с комитами где можно четко увидеть, что было добавлено/изменено.
Объяснить все шаги.
Ссылка на google docs
Реальные ссылки на стороннее API вместе с тестовым логином/паролем будут переданы после выбора исполнителя.
Оплата по окончанию работ .
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