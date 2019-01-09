Калькулятор на modx

У меня есть онлайн калькулятор для расчета детских площадок. Сделан он на ModX.

Нужно либо поправить его в соответствии с тз, либо сделать новый на любом удобном для вас сервисе или написать самому с нуля.

Детали и сроки обговорим, тз для понимания как это выглядит, и как нужно доработать.

Калькулятор

1. Сделать чтоб работала формула в расчете этапа

2. Добавить в этап способ крепления в зависимости от типа парка

3. Добавить изделие, как отдельная группа данных

4. Добавить сверление

5. Наполнение парка рандомными этапами, Указываем только тип трассы и длины этапов, в зависимости от классификации программа составляет трассу.

вот чего не хватает в текущей версии калькулятора