Парсинг цен по запросу

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Добрый день. 

Необходим парсер, который будет собирать цены с сайтов, найденных через поисковые системы (Яндекс, Гугл), на товары, введённые через поле инпут. 

Работать должно, думаю, так: 

1. в поле ввожу название товара (либо нескольких товаров, можно разделять через ; ) 

2. скрипт ищет в поисковиках сайты с ценами на это товар(-ы). Как вариант – ищем на странице товара в вёрстке место с цифрой, после которой стоИт " руб." или " р." или знак рубля.

3. скрипт генерирует exel'евскую табличку с выводом запроса, ссылкой на страницу сайта с товаром и ценой на этот товар. 

Ищем только рублёвые цены. 

Цены должны отличаться. То есть, если в первых 10 сайтах цена одинаковая, а дальше идёт разная – мы берём именно разные цены.

6 лет назад
KegP
46 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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