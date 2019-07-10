Парсинг цен по запросу

Добрый день.

Необходим парсер, который будет собирать цены с сайтов, найденных через поисковые системы (Яндекс, Гугл), на товары, введённые через поле инпут.

Работать должно, думаю, так:

1. в поле ввожу название товара (либо нескольких товаров, можно разделять через ; )

2. скрипт ищет в поисковиках сайты с ценами на это товар(-ы). Как вариант – ищем на странице товара в вёрстке место с цифрой, после которой стоИт " руб." или " р." или знак рубля.

3. скрипт генерирует exel'евскую табличку с выводом запроса, ссылкой на страницу сайта с товаром и ценой на этот товар.

Ищем только рублёвые цены.

Цены должны отличаться. То есть, если в первых 10 сайтах цена одинаковая, а дальше идёт разная – мы берём именно разные цены.