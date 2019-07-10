Парсер прайс-листов + модуль импорта в CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок146 просмотров

Задача №1: Написать парсер прайс-листов. Прайсы от разных поставщиков (простое добавление прайсов от новых поставщиков). При пересечении товаров количество суммируется. Артикул/количество/РРЦ 

Задача №2: Добавить в CMS Joomla модуль импорта прайс-листов для обновления товарных остатков и цен. 

Модуль может быть как самописным, так и покупным. Обсуждаемо. 

Задача №3 (не обязательная): максимально автоматизировать процесс.

Joomla
6 лет назад
Vitaliy_012345
Симоненко 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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