необходимо на OC 1.5.4 реализовать импорт товарные позиции из xml файла. задача должна выполняться по крону раз в сутки.
Парсер прайс-листов + модуль импорта в CMS Joomla
Задача №1: Написать парсер прайс-листов. Прайсы от разных поставщиков (простое добавление прайсов от новых поставщиков). При пересечении товаров количество суммируется. Артикул/количество/РРЦ
Задача №2: Добавить в CMS Joomla модуль импорта прайс-листов для обновления товарных остатков и цен.
Модуль может быть как самописным, так и покупным. Обсуждаемо.
Задача №3 (не обязательная): максимально автоматизировать процесс.
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