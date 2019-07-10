Необходимо подключить интернет-магазин на minishop modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Задача: 

Подключить интернет-магазин 6 стр: главная, каталог, карточка товара, корзина,контакты, новости(контентная стр) 

- Подключить все страницы  

- Фильтр, корзину, форму обратной связи, слайдер  

- Товары на minishop

MODX
6 лет назад
markovarkadiy
Аркадий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров