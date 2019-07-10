Внести правки на сайт Вордпресс https://drive.google.com/open?id=11EnRYH_rfn281pDnswoi8kjeCkjqfUZK Исправная работа сайта и всех описанных в техническом задании функций, сохранение дизайна сайта, простота в оформлении заказа, полная работоспособность сайта
Установка шаблона и правки на ВП
нужен спец по вордпресу для установки шаблона и правок
пишите только с опытом работы с ВП
олигархов и студии прошу не тревожить
Заявки фрилансеров
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