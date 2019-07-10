Установка шаблона и правки на ВП

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок131 просмотр

нужен спец по вордпресу для установки шаблона и правок 

пишите только с опытом работы с ВП 

олигархов и студии прошу не тревожить

WordPress
6 лет назад
chymakerik
Эрик 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров