Установка шаблона и правки на ВП

Добрый день! Необходимо чтоб заказы поступали с сайта на 1с Битрикс в систему CRM FrontPad http://frontpad.ru/ (их API: https://docs.google.com/document/d/1gs81CYvJ6FD9KOseL3GOcrcR2YnEvjQqJn9mJRRc5Yk/edit ). Сам сайт: test.zakazplova.kz Пишите предложения по ценам и сроки.