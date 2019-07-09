Создание автоворонки из серии вебинаров

Для онлайн проекта (тренинги для женщин) нужно создать автоворонку.

Путь такой:

- платный трафик в инстаграм (есть)

- лендинги на бесплатную серию вебинаров есть

- серия из 4 вебинаров (видео уже записаны)

- письма с заданиями до начала вебинаров есть, по заданиям отписываются в закрытой группе ФБ

- продающий ленд на основной курс есть

- подключение к платежным системам есть

- купившие проходят обучение на платформе GetCourse

- кто не купил основной курс - предложение купить что-то недорогое, потом некоторые покупает основной курс

Задача: сделать из этого работающую с минимальеым участием человека систему.

1е условие. Запрограммированны вебинары с имитацией, что это проходит вживую. Симуляция комментариев, вопросов, ответов модератора.

Возможность (если такой сервис есть в СНГ) собрать эту механику в одном месте.

Не обязательно, но желательно: тригеры/правила. Например, человек не открыл письмо, не попал на вебинар, не посмотрел вебинар полностью и т. д. - чтобы можно было настраивать условия и действия по этим событиям.

Пишите ваши предложения.

Готовые работающие кейсы приветствуются.