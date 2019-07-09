Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте ...
Создание автоворонки из серии вебинаров
Для онлайн проекта (тренинги для женщин) нужно создать автоворонку.
Путь такой:
- платный трафик в инстаграм (есть)
- лендинги на бесплатную серию вебинаров есть
- серия из 4 вебинаров (видео уже записаны)
- письма с заданиями до начала вебинаров есть, по заданиям отписываются в закрытой группе ФБ
- продающий ленд на основной курс есть
- подключение к платежным системам есть
- купившие проходят обучение на платформе GetCourse
- кто не купил основной курс - предложение купить что-то недорогое, потом некоторые покупает основной курс
Задача: сделать из этого работающую с минимальеым участием человека систему.
1е условие. Запрограммированны вебинары с имитацией, что это проходит вживую. Симуляция комментариев, вопросов, ответов модератора.
Возможность (если такой сервис есть в СНГ) собрать эту механику в одном месте.
Не обязательно, но желательно: тригеры/правила. Например, человек не открыл письмо, не попал на вебинар, не посмотрел вебинар полностью и т. д. - чтобы можно было настраивать условия и действия по этим событиям.
Пишите ваши предложения.
Готовые работающие кейсы приветствуются.
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