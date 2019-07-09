Подправить html файл

Есть движок сайта самописный и есть такой же движок на другом сайте, но там другой шаблон, мне он понравился я его выкачал и залил поверх текущего, всё корректно заменилось сайты стали идентичны т.к структура одинаковая, осталась только проблема в том, что по дефолту на сайте index php, а там выкачался index htm и корректно шаблон работает только когда открываешь index htm через index php шаблон старый показывается. Нужно что бы через index.php показывался новый шаблон.

Доступ к ftp дам я думаю за час справитесь.