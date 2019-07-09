Задача: Подключить интернет-магазин 6 стр. - Подключить все страницы - Фильтр, корзину, форму обратной связи, слайдер - Товары на minishop - Подключить платный модуль к 1С - Подключить систему оплаты ...
Доработки
Здравствуйте!
Нужно выполнить задание по ТЗ
Заявки фрилансеров
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