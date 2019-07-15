Необходимо подключить интернет-магазин к modx

$158
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки204 просмотра

Задача: Подключить интернет-магазин 6 стр. 

- Подключить все страницы 

- Фильтр, корзину, форму обратной связи, слайдер 

- Товары на minishop

- Подключить платный модуль к 1С 

- Подключить систему оплаты сбербанк

- Товары на minishop

Обязательные требования: Опыт работы с minishop, 1c, платежной системой

MODX
6 лет назад
projectridis
Екатерина 
27 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров