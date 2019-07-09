Внести правки на сайте react.js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок152 просмотра

Проект написан на react js. Api-документация есть. 

Подробное ТЗ прикрепляю. 

JavaScript
6 лет назад
shestopalovfedor
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров