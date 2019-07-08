Устранить ошибку залипания на сайте, выполнить адаптацию. WordPress.

После верстки сайта выявили проблему залипания страниц. Лицо выполнявшее заказ, причину появления проблемы выявить не может.

Другие программисты посоветовали верстать сначала, чего мы не можем себе позволить из за отсутствием средств и времени. Тем более, что проблема появляется только на первой станице.

Кроме того проблема появляется не во всех браузерах.

Так же необходимо сделать адаптацию сайта под телефон, планшет, так же сайт отображается по разному на различных дисплеях (квадратных-прямоугольных) на квадратных очень обрезает информацию.

Адаптация под телефон есть, но мы бы хотели немного поменять этот шаблон,так как он выглядит очень неудобным для пользователей.

Сайт выполнен на платформе Wordpress.

Наш сайт jamprodance.com на первой странице есть два глюка при появлении первых трех золотых значков и потом текста О НАС. Они хорошо чувствуются при прокрутке кнопки вниз на клавиатуре.