Сделать возмож. копирования скрипта с подтягиванием из вложенной папки

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Завершен3 заявки107 просмотров

В пхп-файле-1 подключается несколько скриптов и подгружаются картинки, которые в свою очередь подключат остальные пхп-куски кода.

include('header.php');

include('content.php');

include('footer.php');

?>

header.php  содержит

include('./config.php');

include('./funcs.php');

include('./stat/guid.php');

include('./stat/stat.php');

?>

Нужно сделать рабочим подключение этих же скриптов, при копировании ПХП-файла-1 во вложенную директории.

Работу провести на предоставленном сервере по фтп доступу.

PHP
6 лет назад
Levitt
Андрей 
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10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
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Уже не первый заказ Андрея, как обычно, всё прошло как по маслу. Рекомендую.

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12 минут назад
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