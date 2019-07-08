Добавить регистрацию с помощью соцсетей: Фейсбук, Инстаграмм, Гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок145 просмотров

Сайт http://vipavoska.com.ua/

Версия ocStore 2.3.0.2.3

1. Добавить регистрацию с помощью фейсбук, инстаграмм, гугл

2. Добавить в  футер иконки: Facebook, Instagram. При нажатии переход в группу, ссылки дам

3. В футер: адрес, e-mail, номер телефона

4. В футере убрать ввод меню в таблице, просто текстом.

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1. Выводить по 60 товаров по умолчанию,  убрать автозагрузку страницы, поставить вывод нажатием на номера страниц

ocStore
6 лет назад
olgaZavoloka
Ольга 
41 год
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров