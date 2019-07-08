Вообщем есть сайт доска объявлений по недвижимости http://cian.icu нужно сделать вот такую функцию как на https://moskva.miltor.ru/detail_info.php?id=109431247, смысл в том что в тексте объявления происходит авто перелинковка... т.е когда пользователь размещает объявление, скрипт ищет из текста объявления ключевые слова ...
Добавить регистрацию с помощью соцсетей: Фейсбук, Инстаграмм, Гугл
Версия ocStore 2.3.0.2.3
1. Добавить регистрацию с помощью фейсбук, инстаграмм, гугл
2. Добавить в футер иконки: Facebook, Instagram. При нажатии переход в группу, ссылки дам
3. В футер: адрес, e-mail, номер телефона
4. В футере убрать ввод меню в таблице, просто текстом.
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1. Выводить по 60 товаров по умолчанию, убрать автозагрузку страницы, поставить вывод нажатием на номера страниц
Заявки фрилансеров
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