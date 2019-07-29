Сделать емэйл рассылку по готовой базе. Содержание и адреса предоставляем.
Требуется написать скрипт теста простой
Добрый день коллеги,
Требуется написать скрипт просто теста из 10 вопросов, пользователь может пройти всего лишь один раз, при этом у него есть всего 7 минут.
Первое он вводит Имя, Фамилию, Ник, E-mail и выскакивает информационное письмо.
10 вопросов - по одной картинке в каждом вопросе, пользователь должен текстом написать сам ответ. Пройти тест можно один раз.
В конце выводится таблица лучших пользователей по соотношению количеству правильных ответов и времени. Результаты должны быть экспортированы в гугл таблицы.
Сроки оперативные, бюджет разумный.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $125
Если вкратце, то: парсим новостной сайт и рассортировываем по сайтам-поддоменам новсоти, согласно заданным тегам. 1. На поддоменах вида name.site.ru нужно создать копии текущего сайта (дизайн), где "name" – название города. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нам необходимо сделать для нашего сайта, работающего на Yii2, возможность выбора города. Сам контент должен будет меняться на главной странице и на странице с нашими контактами. Также опционально сделать возможность определение региона пользователя.Завершен6 лет назад
Нужно написать оконный калькулятор для сайта окон, примеры для работы приложу в личных сообщенияхВеб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу frontend junior разработчика на проект вместо меня. Так как я сейчас работаю в компании, но не хочу чтобы проект пропал, ищу сообразительного быстро обучаемого разработчика, чтобы проект пошел двигаться дальше. ...Завершен6 лет назад
Сайт woweuboost.com , на WooCommerce. Надо: 1. Изменить приходящий макет письма об успешном заказе. 2. У сайта есть региональное зеркало по адресу https://woweuboost.com/us/ . Перенести туда платежку с основного сайта, вместе с письмами из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
День добрый, нужно подключить 2-3 поставщика товаров к магазину на системе Opencart через API. Для синхронизации его каталога товаров с магазином.Завершен6 лет назад
Настроить шаблон выгрузки прайса в магазин и выгрузить его,формат xml opencart 2.3.0.2.3, стоит бесплатный плагин выгрузки.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо оконное или web приложение, которое будет сравнивать коэффициенты с нескольких сервисов, и отображать в себе, где больше и насколько % больше, более детально поясню при личной беседеВеб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Подключить вёрстку нескольких страниц и модальных окон к уже имеющемуся бэк-энду (разрабатывался опытным программистом на основе стандартных модулей и компонентов Битрикса, который проконсультирует Вас, где и что используется), сделать программинг для нового раздела. Очень желателен ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад