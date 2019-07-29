Требуется написать скрипт теста простой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок310 просмотров

Добрый день коллеги, 

Требуется написать скрипт просто теста из 10 вопросов, пользователь может пройти всего лишь один раз, при этом у него есть всего 7 минут. 

Первое он вводит Имя, Фамилию, Ник, E-mail и выскакивает информационное письмо. 

10 вопросов - по одной картинке в каждом вопросе, пользователь должен текстом написать сам ответ. Пройти тест можно один раз. 

В конце выводится таблица лучших пользователей по соотношению количеству правильных ответов и времени.  Результаты должны быть экспортированы в гугл таблицы.

Сроки оперативные, бюджет разумный. 

6 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

Выбранный исполнитель

rewl
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$55
1 день
Escrow
Все сделал! Спасибо.
Вам спасибо!

Заявки фрилансеров

rewl
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад