Требуется написать скрипт теста простой

Добрый день коллеги,

Требуется написать скрипт просто теста из 10 вопросов, пользователь может пройти всего лишь один раз, при этом у него есть всего 7 минут.

Первое он вводит Имя, Фамилию, Ник, E-mail и выскакивает информационное письмо.

10 вопросов - по одной картинке в каждом вопросе, пользователь должен текстом написать сам ответ. Пройти тест можно один раз.

В конце выводится таблица лучших пользователей по соотношению количеству правильных ответов и времени. Результаты должны быть экспортированы в гугл таблицы.

Сроки оперативные, бюджет разумный.