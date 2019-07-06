Необходимо оконное или web приложение, которое будет сравнивать коэффициенты с нескольких сервисов, и отображать в себе, где больше и насколько % больше, более детально поясню при личной беседе
Импортировать в магазин прайс xml
Настроить шаблон выгрузки прайса в магазин и выгрузить его,формат xml opencart 2.3.0.2.3, стоит бесплатный плагин выгрузки.
Заявки фрилансеров
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