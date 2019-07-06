Импортировать в магазин прайс xml

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок199 просмотров

Настроить шаблон выгрузки прайса в магазин и выгрузить его,формат xml opencart 2.3.0.2.3, стоит бесплатный плагин выгрузки.

Opencart
6 лет назад
guest_15288238343741
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров