Срочно!!! Нужно написать браузерную игру, на подобии (Hangman)

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки341 просмотр

Срочноо!!!  Нужно создать браузерную игру, почти hangman, не сложная, но нужно написать ее на Flutter'е:  

вместо отгадывания слов и букв, будет появляться вопрос с вариантами ответа, срок до обеда воскресенья. То есть ровно сутки 

макет есть, PixcelPerfect не требуется.

6 лет назад
kvdovkin
Кирилл 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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