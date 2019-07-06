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Срочно!!! Нужно написать браузерную игру, на подобии (Hangman)
Срочноо!!! Нужно создать браузерную игру, почти hangman, не сложная, но нужно написать ее на Flutter'е:
вместо отгадывания слов и букв, будет появляться вопрос с вариантами ответа, срок до обеда воскресенья. То есть ровно сутки
макет есть, PixcelPerfect не требуется.
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