Срочно!!! Нужно написать браузерную игру, на подобии (Hangman)

Срочноо!!! Нужно создать браузерную игру, почти hangman, не сложная, но нужно написать ее на Flutter'е:

вместо отгадывания слов и букв, будет появляться вопрос с вариантами ответа, срок до обеда воскресенья. То есть ровно сутки

макет есть, PixcelPerfect не требуется.