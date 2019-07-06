Работа по самописному сайту

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Закрыт3 заявки109 просмотров

нужен программист для настройки урл. Нужно чтобы он был чпу и ранслит. ОптимизироватьИнтернет магазин на PHP

PHP
6 лет назад
romanovichmixa
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров