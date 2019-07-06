Cоздание маркет-плейса для детских праздников

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок242 просмотра

Под платформой подразумевается сайт с анонсами детских праздников. Организаторы могут добавлять мероприятия, а посетители их бронировать для своих детей.

Разработка ведется на PHP с использованием Laravel и Vue.js. В качестве базы PostgreSQL. 

Требования: 

- Разработка на PHP не менее трех лет 

- Опыт разработки на Laravel. Дополнительным плюс является знание Yii2

- MySQL / PostgreSQL / MongoDB

- VUE.JS, JavaScript

- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности 

- Опыт работы с git. 

- Опыт работы над сложными Интернет-проектами; 

GitJavaScriptLaravelMongoDBMySQLPHPPostgreSQLVue.jsYii
6 лет назад
vingrad
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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