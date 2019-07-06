Cоздание маркет-плейса для детских праздников

Под платформой подразумевается сайт с анонсами детских праздников. Организаторы могут добавлять мероприятия, а посетители их бронировать для своих детей.

Разработка ведется на PHP с использованием Laravel и Vue.js. В качестве базы PostgreSQL.

Требования:

- Разработка на PHP не менее трех лет

- Опыт разработки на Laravel. Дополнительным плюс является знание Yii2

- MySQL / PostgreSQL / MongoDB

- VUE.JS, JavaScript

- Умение самостоятельно и оперативно решать задачи различной сложности

- Опыт работы с git.

- Опыт работы над сложными Интернет-проектами;