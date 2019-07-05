Настройка синхронизации по API интернет магазина на базе OpenCart (Ocs

1) Необходимо произвести работу по настройке автоматического добавления заказов с интернет магазина на базе OpenCart (OCstore 2.x) в систему бизнесру (class365.ru) по API.

Заказы должны автоматически переноситься в бизнесру с сохранением такого же номера заказа как в админской части магазина OpenCart (то есть номер должен присваиваться не на основе последнего заказа в бизнесру, а именно на основе конкретного переносимого с интернет магазина заказа), товары из заказа идентифицироваться по SKU (названия в бизнесру и на сайте не совпадают, совпадают только SKU).

2) Также требуется настройка автоматического добавления почтового номера отслеживания заказа из системы бизнесру в соответствующую графу соответствующего по номеру заказа после того, как номер для отслеживания добавляется в бизнесру. Соответственно, также требуется настройка по синхронизации этой информации между бизнесру и интернет магазином по API.