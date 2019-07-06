Поправить Woocommerce

При отключении плагина Woocommerce, сайт падает, как я понял в functions много лишнего без проверок на активность напихано.

Нужно чтобы при отключеном плагине Woocommerce ничего не сбивалось, его можно было включать и включать по желанию. Потом рассказать что и где меняли.

Оплата по факту вебмани или яндекс кошелек или БС.

Бюджет примерно 600р.