Поправить Woocommerce

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок195 просмотров

При отключении плагина Woocommerce, сайт падает, как я понял в functions много лишнего без проверок на активность напихано.

Нужно чтобы при отключеном плагине Woocommerce ничего не сбивалось, его можно было включать и включать по желанию. Потом рассказать что и где меняли.

Оплата по факту вебмани или яндекс кошелек или БС.

Бюджет примерно 600р.

WooCommerce
6 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$7
1 день
Я очень доволен, быстро сориентировался в Wordpress сайте, поправил чужие ошибки, рекомендую!
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад