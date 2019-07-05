Сборка простой интерактивной карты для лендинга

Для статичного Лендинга требуется доработка карты.

На карте нужно поставить Главную гео-метку на место расположения будущего ЖК, а по территории станицы Гостагаевская расположить гео-метки с объектами инфраструктуры, согласно списка размещённого на лендинге.

Прикрепил к задаче картинку с границами Станицы и местом расположения ЖК.

По умолчанию все объекты инфраструктуры показаны.

При клике по элементу списка объектов, расположенном слева в блоке, показываются только выбранные объекты.

В дополнение к задаче есть видео https://youtu.be/Xvagy2DJ8ZI с описанием желаемого функционала.

Детали не требование. готов обсуждать функционал и способы реализации.

Сайт на который требуется добавить карту находится тут http://sever.invest-anapa.ru/

По необходимости, гео-локации объектов и прочие мелочи предоставлю.