Доработка сайта на диафан цмс

Добрый день уважаемые фрилансеры

на сайте диафан цмс необходимо реализовать выбор хар-ки в товаре в виде цвета

Пример реализации на другом сайте https://hilding-anders точка ru/krovati/krovat-michel-s-podemnym-mehanizmom-ru-2/

Необходимо разработать модуль, который будет позволять выбирать товару характеристики в виде изображений, например цвет продукта или материал из чего он сделан.

Изображения для фильтра необходимо загружать в модуль из админки через кнопку обзора (формат картинок jpg,png,gif).

Модуль должен выводиться в товаре, в фильтре магазина, а так же в характеристиках самого товара (карточка товара).

ознакомиться с самой цмс можно по ссылке demo.diafan точка ru