Связать форму на сайте и 1С

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть простая самописная страница с формой обратной связи. Нужно, чтобы заявки с формы поступали в 1С.

6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров