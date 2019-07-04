Потрібен веб програміст, для написання програмного коду для дипломної роботи, усі деталі при особистій переписці в вайбер/телеграм 0950638263 приклад програмного коду: //Проверяем пришли ли данные if(isset($_POST['login']) && isset($_POST['password'])) { ...
Разработать калькулятор для сайта
Здравствуйте! Нужно разработать калькулятор для сайта Wordpress.
Пример калькулятора можно посмотреть тут https://360-clean.ru/calculate?a=3&b=2&c=0
И на главной странице ещё есть сокращённая версия такого калькулятора https://360-clean.ru
Нежны оба калькулятора.
Пересчёт стоимости должен происходить сразу после выбора опций посетителем, как на сайте-примере.
Затем должна отравляться заявка на почту администратора с выбранными опциями, данными клиента и итоговой стоимостью.
Сколько будет стоить реализация такой задачи?
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