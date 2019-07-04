Разработать калькулятор для сайта

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Закрыт15 заявок208 просмотров

Здравствуйте! Нужно разработать калькулятор для сайта Wordpress.

Пример калькулятора можно посмотреть тут https://360-clean.ru/calculate?a=3&b=2&c=0

И на главной странице ещё есть сокращённая версия такого калькулятора https://360-clean.ru

Нежны оба калькулятора.

Пересчёт стоимости должен происходить сразу после выбора опций посетителем, как на сайте-примере.

Затем должна отравляться заявка на почту администратора с выбранными опциями, данными клиента и итоговой стоимостью.

Сколько будет стоить реализация такой задачи?

WordPress
6 лет назад
spk_art
Ирина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

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