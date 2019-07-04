Установленные модули: - Живая цена - Динамическое обновление цены - Валюта плюс Нужно реализовать: Вариативный товар, как отдельный вид товара, который имеет свой артикул, свою цену, статус Наличие/Отсутствия, свою картинку, и свои ...
Проверить скрипт на дыры, прописать кроны там где они нужны.
https://pocket-mine/org (слеш на точку) Вот сайт, сайт написан на самописном движке, уже был в работе и полностью обкатаный. Сегодня залил скрипт, но кнопка авторизации не работает, решить эту проблему и ещё мелкие проблемы которые будут в ходе работы (ПОВТОРЯЮ ЧТО СКРИПТ БЫЛ РАБОЧИЙ НА ВСЕ 200 %) Проверить сайт на иньекции и прочие атаки и дыры от разработчика. Прописать кроны, в файле они есть! В ходе если будут ошибки то исправлять их, я за всё оплачу! Оплачиваю как увижу что ошибка исправлена! Без отзывов не предлагайте свои услуги! Цены знаю! Ищу добросовестного веб программиста который будет работать на постоянной основе, заказов будет всегда много!
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