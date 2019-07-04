Проверить скрипт на дыры, прописать кроны там где они нужны.

https://pocket-mine/org (слеш на точку) Вот сайт, сайт написан на самописном движке, уже был в работе и полностью обкатаный. Сегодня залил скрипт, но кнопка авторизации не работает, решить эту проблему и ещё мелкие проблемы которые будут в ходе работы (ПОВТОРЯЮ ЧТО СКРИПТ БЫЛ РАБОЧИЙ НА ВСЕ 200 %) Проверить сайт на иньекции и прочие атаки и дыры от разработчика. Прописать кроны, в файле они есть! В ходе если будут ошибки то исправлять их, я за всё оплачу! Оплачиваю как увижу что ошибка исправлена! Без отзывов не предлагайте свои услуги! Цены знаю! Ищу добросовестного веб программиста который будет работать на постоянной основе, заказов будет всегда много!