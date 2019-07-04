Требуется: разработать юзер интерфейс для финтех проекта. Проект: финтех блокчейн проект из US Место: Киев (желательно быть в одном городе, что бы проводить совещания вживую) Уровень: ...
Скрипт - наличие и цена из xml в базу opencart
Нужен скрипт - который писал бы наличие и цену из xml файла в базу opencart
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно связать сайт с системой оплаты – Сбербанк • Сайт разработан на Битрикс – Старт редакция • Касса Эвотор 5 / связь через Комтет кассу • Эквайринг – Сбербанк ...Закрыт6 лет назад
Нужен парсер, который будет выводить ссылки всех платных игр и приложений с Google Play начиная с самых новых. Необходимо реализовать так, чтобы по нажатию кнопки список пополнялся свежими играми.Завершен6 лет назад
Скрипт выдает ошибки под php 7 Не может подключится к MySQL, возможно есть и другие ошибки с php7 скрипт в приложенииЗавершен6 лет назад
Есть сайт https://clck.ru/GuebD , на этом сайте большая база приложений для андроид смартфонов. На каждой странице полной записи имеется ссылка на google play, какие-то из этих приложений уже не доступны в официальной площадке. ...Завершен6 лет назад
Требуется доработка модуля фильтра brainy-filter для совместимости с модулем "Серии товаров" или возможно установка другого модуля фильтра по параметрам подробнее в комментарияхВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Все описано во вложенных файлах. Решить только технические задачи. Баннер для сайта готов. Размерную матрицу делает наш дизайнер Так же нужно добавить личный кабинет. Сайт на opencart.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на вебасист, нужно подключить https://dadata.ru/api/ Пишем стоимость и срокиВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Необходимо разработать элементарную ERP для транспортной компании на PHP. Предпочтение фреймворку Laravel Админка LTE. Нужна интеграция с 1С (программист есть). Работы на пару-тройку дней. Одна проблема - сервер ...Закрыт6 лет назад
Тех Задание.:На платформе СS-CART Multivendor, это маркет-плейс. Доработать процесс добавление товаров на витрину а именно: поставить кнопки вкл/выкл для не нужных полей формы, в момент добавление товара. Если Администратор включает, (vendor) Продавец может заполнять эти ...Закрыт6 лет назад