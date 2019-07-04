Скрипт - наличие и цена из xml в базу opencart

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки138 просмотров

Нужен скрипт - который писал бы наличие и цену из xml файла в базу opencart

Opencart
6 лет назад
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Молниеносная реализация, доволен!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата!

Заявки фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
6 лет назад