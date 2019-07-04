Разработать элементарную ERP

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Приветствую!

Необходимо разработать элементарную ERP для транспортной компании на PHP.

Предпочтение фреймворку Laravel

Админка LTE.

Нужна интеграция с 1С (программист есть).

Работы на пару-тройку дней.

Одна проблема - сервер на Винде.

PS Предоплаты не будет, только по факту.

LaravelPHP
6 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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