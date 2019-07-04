Сделать скрипт

У нашей компании есть огромное количество лендингов. На них мы запускаем контекстную рекламу. Так же у нас есть ip телефония, которая очень часто лагает. Дабы не терять клиентов, мы хотим создать скрипт, который бы одним нажатием кнопки подменял номера на всех сайтах. (номера находятся в разных местах, сайты верстали разные люди, код может отличаться) У нас 3 филиала в 3ех городах.

Второй момент, у нас на каждом сайте прикреплен обратный звонок, при оформлении которого, наша ip телефония соединяет клиента с call центром. Настройка того на какой номер будет поступать звонок, происходит в личном кабинете бинотела. Возможно ли сделать так чтобы номер на который поступает звонок подменялся по скрипту?

Жду ответ по вопросам, сроки и стоимость.