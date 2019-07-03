Telegram-бот для обучения [Node.js + MongoDB + AWS]

У нас есть прототип бота на VPS сервере от GoDaddy.

Мы собираемся использовать whiteboard сессии на WizIQ. И в последующем будем масштабировать систему. Поэтому мы планируем переделать прототип с нуля и добавить некоторый функционал.

Бэкенд преимущественно будет использовать Graph Database над реляционными базами данных и Node.js. Нам требуется качественный код, который будет масштабируем и будет поддерживать множество пользователей.

Чат-бот должен:

1. Регистрировать (signup) пользователей (tutors and students)

2. Позволять входить (login) под своей учетной записью (tutors and students)

3. Позволять студентам отправлять вопросы доступным преподавателям (tutors and students)

4. Преподаватели должны видеть все вопросы и иметь возможность принять или отклонить

5. Студенты должны видеть список доступных преподавателей, откликнувшихся на вопрос

6. Список должен содержать: имя преподавателя, его цену и рейтинг

7. Студент может выбрать любого преподавателя

8. После выбора чатбот посылает ссылку на онлайн whiteboard сессию и преподавателю и студенту

9. Студент и преподаватель взаимодействуют через whiteboard

10. В конце студент оценивает преподавателя

Прототип написан на PHP, для понимания можно использовать его. Не обязательно переписывать код из него.

Существующая MVP версия бота

https://github.com/Nalhos/Takweya

Ссылка на Telegram бота

https://t.me/TakweyaBot

Блок-схема работы бота

https://we.tl/t-THbL1QbgXE

Подробности вышлю в лс.