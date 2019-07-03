Сделать парсинг сайта

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Закрыт6 заявок276 просмотров

Нужно написать парсер для сайта яндекс такси  https://taxi.yandex.ru/

С возможностью подстановки номеров с сервиса sms-activate в автоматическом режиме через их API

Функции:

Замена номера при блокировки

Смена ip адреса

Сбор данных в базу mysq ( телефон , водитель фио, автомобиль)

+ Возможность выбирать уровень такси ( комфорт , эконом и т .п )

+ Web интерфейс для выставления настроек парсера ( возможность прописать api-key sms activat, выставление уровня такси , proxy, подстановка адреса   и т.п ) 

6 лет назад
yandextaxinn
Михаил 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров