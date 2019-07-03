Некорректно работает скрипт анимации сайта в браузере Internet Explorer
Сделать рабочим калькулятор займов на сайте МФО
Нужно сделать так что бы работал канкулятор расчета переплаты
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