Сделать рабочим калькулятор займов на сайте МФО

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки129 просмотров

Нужно сделать так что бы работал канкулятор расчета переплаты 

Пример 

6 лет назад
guest_15621548926242
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

rewl
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Наилучший исполнитель, сделал все в срок, грамотный, вежливый. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству, мгновенная оплата, постоянно на связи, приятно работать

Заявки фрилансеров

rewl
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад