нужен специалист по работе с phantom.js для разового проекта
Laravel доработка
Доброго времени суток. Исходные данные сайта:
Фреймворк Laravel 5.3 Админка Voyager 0.11
Нужно выполнить задачи по сайту. ТЗ прикрепляю. Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы и адекватными ценниками.Заранее спасибо.
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