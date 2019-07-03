Laravel доработка

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Закрыт8 заявок138 просмотров

Доброго времени суток. Исходные данные сайта:

Фреймворк Laravel 5.3 Админка Voyager 0.11

Нужно выполнить задачи по сайту. ТЗ прикрепляю. Прошу откликаться фрилансеров с опытом работы и адекватными ценниками.Заранее спасибо. 

Laravel
6 лет назад
kopenko
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

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