Нужно разработать лендинг или страницу уникального торгового предложения (УТП) направленного на выдачу свидетельств, удостоверений людям уже имеющим необходимые знания и опыт по профессии или должности. После проведения онлайн тестирования клиенту по почте приходят ...
Исправить работу калькулятора на сайте
Настроена интеграция Калькулятора с системой Карго3, данные для расчета берутся оттуда.
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