Исправить работу калькулятора на сайте

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Настроена интеграция Калькулятора с системой Карго3, данные для расчета берутся оттуда. 

6 лет назад
guest_14817495157813
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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