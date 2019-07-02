Создать одностраничный сайт с интеграцией телефонии

Вкратце о сути проекта:

Нужно сделать сайт, с помощью которого можно было бы звонить на мобильные телефоны. Перед

звонком абонент должен прослушать небольшое голосовое сообщение. Голосовые сообщения

должны создаваться автоматически, с помощью синтезатора речи. На сайте должны

быть предусмотрена админ. часть, вход в которую должен осуществляться при вводе

логина и пароля.

Назначение сайта– проверка участников социологического онлайн-опроса.

На сайте предполагается минимум элементов front-end части. 95% всей работы - back-end.

1. Во-первых, нужно осуществить интеграцию с одним из сервисов - операторов телефонии. Для этих целей предполагается использовать voximplant (или аналоги).

2. Во-вторых, нужно подключить один из синтезаторов речи, к примеру, Yandex.Speechkit.

В приложении:

1. Подробности и детальное описание в ТЗ

2. Примерный вид главной страницы