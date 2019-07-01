Устранить проблему с попаданием заявок с сайта в CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Заявки которые приходят на почту с сайта не попадают напрямую в CRM и не подтягивают канал. Нужно устранить данную проблему.

6 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров