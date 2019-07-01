Нужен начинающий программист

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка248 просмотров

Есть действительно интересный проект под реализацию) если вы умеете делать лендинги, сайты, приложения. ну или только учитесь это делать, мы будем рады с вами поработать) Проект состоит из нескольких частей, это будущая онлайн школа. Будем рады если есть творческий подход и желание наработать себе хорошее портфолио)

6 лет назад
Tina_ismailova
Тина 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

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