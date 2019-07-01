Создать программное обеспечение для автоматической вставки кода на сайте
Нужен начинающий программист
Есть действительно интересный проект под реализацию) если вы умеете делать лендинги, сайты, приложения. ну или только учитесь это делать, мы будем рады с вами поработать) Проект состоит из нескольких частей, это будущая онлайн школа. Будем рады если есть творческий подход и желание наработать себе хорошее портфолио)
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