Нужен начинающий программист

Есть действительно интересный проект под реализацию) если вы умеете делать лендинги, сайты, приложения. ну или только учитесь это делать, мы будем рады с вами поработать) Проект состоит из нескольких частей, это будущая онлайн школа. Будем рады если есть творческий подход и желание наработать себе хорошее портфолио)