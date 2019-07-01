Настроить postback для cpa сети

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка267 просмотров

Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью.

CPA предоставили инструкцию

Пришлю все логи и пароли при необходимости

Все лендинги размещены на тильде 

Интеграция между Тильдой и трекером осуществляется по API (код для интеграции  на доп хостинге)

Работа срочная

Tilda
6 лет назад
Emilyway
34 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров