Есть скрипт, который на версиях ниже php 7 нормально работал, на 7-й версии выдает белый экран, надо адаптировать. Файлы прилагаются. Основной файл, занимается обработкой excel_import_mysql_only_new.php ( скорей всего дело в нём, хотя и ...
Аккаунт разработчика Twitter
Добрый день!
Ищу человека, который может помочь получить доступ к Аккаунту разработчика твиттера (https://developer.twitter.com/) или же у которого он уже есть и готов его продать
Заявки фрилансеров
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