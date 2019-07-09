Починить модуль для Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки131 просмотр

Для нашей компании был разработан модуль для CMS Битрикс выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты с разработчиками модуля утеряны. Необходимо провести проверку работоспособности модуля, найти причину и устранить её. Модуль для предварительного ознакомления можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/OeLZkk1IZDdYLA

6 лет назад
Hiconix_job
Игорь 
42 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
5 дней
Escrow
Работу сделал быстро и качественно! Во время выполнения заказа был всегда на связи и оперативно отвечал на вопросы. После выполнения заказа помог с тестированием. Спасибо!
Понятная постановка задачи, быстрая обратная связь, рад был сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Yudgin88
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад