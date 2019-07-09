Необходимо решить ошибки на сайте: 1. На сайте интернет магазина при оформлении заказа в полях вводятся все необходимые данные (ФИО, телефон, адрес) и заказ оформляется, но когда письмо с этим заказом приходит на почту ...
Починить модуль для Битрикс
Для нашей компании был разработан модуль для CMS Битрикс выполнявший импорт товаров и их описаний через наш API. Некоторое время назад, мы начали получать сообщения от пользователей о том, что модуль не работает. Все контакты с разработчиками модуля утеряны. Необходимо провести проверку работоспособности модуля, найти причину и устранить её. Модуль для предварительного ознакомления можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/OeLZkk1IZDdYLA
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