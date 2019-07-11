Почтовый класс отслеживание посылок

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Завершен4 заявки142 просмотра

Почтовый класс отслеживание посылок: - отслеживать будет через 3 сервиса ( парссится ) 

 1. http://parcelsapp.com/  

 2. https://gdeposylka.ru  

 3. https://17track.net/ru 

Скрипт должен работать паралельно, если неработает 1 сервис парсеться  2 или 3 

- Каждая поссылка добавляеться в базу данных:    

1. Таблица с номерами и последние время поиска    

2. Пункты посылок:       - 22 июня прибыла на таможню       - 23 июня покинула РФ

 - Конфиг : задаеться время минимального повторного поиска, если я искал только что а в конфиге стоит 6 часов, то при повторном поиске будет выдаваться данные из базы данных если не прошло еще 6 часов. 

Если прошло больше делаеться запрос на сайт - обновляеться база и выдает на сайте

 - Крон, возможность делать запрос каждые 6 часов, автообновления. если на посылке будет указана опция : следить за поссылкой. То в базу заносеться поссылка с этой опцией например, cron = 1. 

Отдельный файл cron.php будет делать все время запросы.

*некоторые сайты используют js*язык программирование php

JavaScriptPHP
6 лет назад
fomin90
Алекс 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
39 минут назад
6 лет назад
$170
7 дней
Escrow
Выполнил оперативно задание
Благодарю за интересную задачу! Было приятно работать с Вами! Обращайтесь, буду рад! :)

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iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
39 минут назад
6 лет назад