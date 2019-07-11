Почтовый класс отслеживание посылок: - отслеживать будет через 3 сервиса ( парссится )

1. http://parcelsapp.com/

2. https://gdeposylka.ru

3. https://17track.net/ru

Скрипт должен работать паралельно, если неработает 1 сервис парсеться 2 или 3

- Каждая поссылка добавляеться в базу данных:

1. Таблица с номерами и последние время поиска

2. Пункты посылок: - 22 июня прибыла на таможню - 23 июня покинула РФ

- Конфиг : задаеться время минимального повторного поиска, если я искал только что а в конфиге стоит 6 часов, то при повторном поиске будет выдаваться данные из базы данных если не прошло еще 6 часов.

Если прошло больше делаеться запрос на сайт - обновляеться база и выдает на сайте

- Крон, возможность делать запрос каждые 6 часов, автообновления. если на посылке будет указана опция : следить за поссылкой. То в базу заносеться поссылка с этой опцией например, cron = 1.

Отдельный файл cron.php будет делать все время запросы.

*некоторые сайты используют js*язык программирование php