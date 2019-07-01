Отсортировать массив с комментариями на js

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки139 просмотров

Задача, есть массив состоящий из объектов, объекты содержат комментарии и события, у комментариев есть дочерние элементы, нужно отсортировать массив так чтобы можно было вывести дерево комментариев, тоесть после радителя добавить дочерние

вот пример https://playcode.io/358287

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JavaScript
6 лет назад
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, очень рад сотрудничеству, работу сделал очень быстро и качественно!!
Адекватное и понятное поставление задачи. Оплата в срок. Приятно было работать.

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fudeglan
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад