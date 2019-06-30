Нужно переделать личный кабинет wordpress recall (https://codeseller.ru/prodcat/wp-recall/)

бэк уже напсиан, нужен только фронт

документация: https://codeseller.ru/dokumentaciya-wp-recall/

обязательно не должно сломат

На главной странице личного кабинета добавить кнопку "добавить аккаунт"

1 шаг - при нажатии на нее открывается окно выбора соц сети - просто и 4 картинки(ВК,Однокласники, Фейсбук, Инстаграм), при нажатии на картинку подгружается блок с информацией(текст рыба для старта, но для каждой соц сети она должна быть своя) и кнопка далее, при нажатии проваливаемся дальше.

2 шаг Далее страница - введите данные аккаунта(логин и пароль) и название для понимания.

Далее появляется надпись "Аккаунт добавляется, подождите", и ждет в БД строку свариантом, и возможно 4 варианта:

Аккаунт успешно добавлен и прокидываем дальше(если в БД положили определенное значение)

Необходима двухфакторная авторизация, "введите код который отправлен"(берем тест из БД к этому аккаунту)(ждем нового статуса)

Аккаунт уже есть в системе, тут нужно проверить самому, был ли такой аккаунт

Не удалось авторизоваться, попробуйте ще раз и даем возможность ввести логин и пароль еще раз

3 шаг Следующая страница в случае:

выберите из какого города вам нужны клиенты с возможностью множественного выбора(Россия, Казань, Москва, Питер, Пермь),и специализация "Универсальная, Татуировка, Красота, Психология, Ногтевой сервис" кнопка "Закончить настройку"

Аккаунт добавлен и значения записаны в БД

На главной личного кабинета таблица аккаунтов

значек соц сети/ название/ статус(работает, ошибка авторизации, обратитесь с службу поддержки)/ подписчиков(за вчера новых)/подписчиков за все время\ управление (удалить\редактировать(2 шаг)\настройка(3 шаг)))

Биллинг:

оплата за 1 успешно добавленный аккаунт в работе 30 рублей в день, списываем ежедневно с баланса. Также должно работать с дополнением https://codeseller.ru/products/partners-system-gibkaya-mnogourovnevaya-partnerskaya-programma/

параллельно нужно создавать таблицы:

пишем в единую базу со всеми аккаунтами "baze"

При добавлении нового аккаунта пишем в базу "new"

При редактировании аккаунта пишем в базу "update"