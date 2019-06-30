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Нужно переделать личный кабинет wordpress recall
Нужно переделать личный кабинет wordpress recall (https://codeseller.ru/prodcat/wp-recall/)
бэк уже напсиан, нужен только фронт
документация: https://codeseller.ru/dokumentaciya-wp-recall/
обязательно не должно сломат
На главной странице личного кабинета добавить кнопку "добавить аккаунт"
1 шаг - при нажатии на нее открывается окно выбора соц сети - просто и 4 картинки(ВК,Однокласники, Фейсбук, Инстаграм), при нажатии на картинку подгружается блок с информацией(текст рыба для старта, но для каждой соц сети она должна быть своя) и кнопка далее, при нажатии проваливаемся дальше.
2 шаг Далее страница - введите данные аккаунта(логин и пароль) и название для понимания.
Далее появляется надпись "Аккаунт добавляется, подождите", и ждет в БД строку свариантом, и возможно 4 варианта:
- Аккаунт успешно добавлен и прокидываем дальше(если в БД положили определенное значение)
- Необходима двухфакторная авторизация, "введите код который отправлен"(берем тест из БД к этому аккаунту)(ждем нового статуса)
- Аккаунт уже есть в системе, тут нужно проверить самому, был ли такой аккаунт
- Не удалось авторизоваться, попробуйте ще раз и даем возможность ввести логин и пароль еще раз
выберите из какого города вам нужны клиенты с возможностью множественного выбора(Россия, Казань, Москва, Питер, Пермь),и специализация "Универсальная, Татуировка, Красота, Психология, Ногтевой сервис" кнопка "Закончить настройку"
Аккаунт добавлен и значения записаны в БД
На главной личного кабинета таблица аккаунтов
значек соц сети/ название/ статус(работает, ошибка авторизации, обратитесь с службу поддержки)/ подписчиков(за вчера новых)/подписчиков за все время\ управление (удалить\редактировать(2 шаг)\настройка(3 шаг)))
Биллинг:
оплата за 1 успешно добавленный аккаунт в работе 30 рублей в день, списываем ежедневно с баланса. Также должно работать с дополнением https://codeseller.ru/products/partners-system-gibkaya-mnogourovnevaya-partnerskaya-programma/
параллельно нужно создавать таблицы:
пишем в единую базу со всеми аккаунтами "baze"
При добавлении нового аккаунта пишем в базу "new"
При редактировании аккаунта пишем в базу "update"
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