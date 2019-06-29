Взять все ссылки с сайта с помощью джаваскрипт

Есть обычный скрипт который собирает ссылки, но он собирает не все ссылки.

Те ссылки что мне нужны и которые он не собирает находятся в подмножество классов и тд (фреймов нету) Чтоб появилась нужная мне ссылка нужно кликнуть на кнопку, но это ничего не меняет, ссылка появляется, но скрипт ее не цепляет