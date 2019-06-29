Исправить скорость прокрутки и остановки плашек игроков в игре JACKPOT. Детальное описание могу скинуть заинтересованному исполнителю. Ролл создан на основе слайдера. Бекенд на Laravel Фронтенд на JS и jQuery ...
Взять все ссылки с сайта с помощью джаваскрипт
Есть обычный скрипт который собирает ссылки, но он собирает не все ссылки.
Те ссылки что мне нужны и которые он не собирает находятся в подмножество классов и тд (фреймов нету) Чтоб появилась нужная мне ссылка нужно кликнуть на кнопку, но это ничего не меняет, ссылка появляется, но скрипт ее не цепляет
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