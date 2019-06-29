Имеем старый самопис (доска объявлений и каталог компаний) на php 5.4. Нужно переехать (оптимизировать код) под версию 7.3. Делаем на тестовом поддомене. Принимаю, оплачиваю, обмениваемся отзывами + нужно перенести те же ...
Выбрать оптимальную платежную систему для бизнеса
Здравствуйте. Мне необходимо выбрать оптимальную мультивалютную систему онлайн платежей для своего бизнеса. Мне нужно регулярно переводить деньги в разных валютах (в основном это доллары, рубли и евро) на счета клиентов. Переводить нужно на карты VISA, MasterCard (в основном) как внутри РФ, так и за пределами, а также на счета PayPal, webMoney, QIWI. Какая платежная система мне нужна:
1. Минимальная комиссия за перевод, особенно на карты VISA и MasterCard. Не больше 2,9%
2. Минимальная комиссия за пополнение системы
2. Возможность переводить доллары на карты VISA и MasterCard. Мультивалютность тоже крайне желательна, но если вы нашли или знаете систему, в которой нет других валют кроме долларов с возможностью перевода на карты VISA и MasterCard, она подходит
3. При самом переводе достаточным должно быть указания номера банковской карты и имени и фамилии получателя. Системы, в которых требуется указать город или срок банковской карты не подходят
4. Переводы через данную систему должны проходить не дольше 1 дня
5. Лимиты на переводы должны быть в пределах разумного, как минимальные (не больше 10 долларов или 10 евро), так и максимальные (чем больше, тем лучше)
6. Система не обязательна должна быть русской. Если условия выгодные, подойдет любой зарубежный вариант, с которым можно работать
Собственно от вас требуется найти систему, удовлетворяющую условиям выше или просто сказать о ней, если вы такую знаете. Задание нужно представить в виде отчета, в котором вы укажите на конкретные преимущества предлагаемой вами системы по перечисленным мною пунктам. Само собой, чтобы я понял, что выбранный вами вариант лучший, вы должны указать и другие платежные системы, на фоне которых предлагаемая вами отличается в лучшую сторону. В отчете не нужно никакой риторики и лишних слов, просто голые цифры и факты. За отсутствие академичности в отчете также претензий не предъявляю.
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