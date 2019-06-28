Починить работоспособность отправки заказов СДЭК на CMS WebAsyst

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Закрыт2 заявки189 просмотров

На сайте kislis.com, работающем на платформе WebAsyst, не работает плагин приема и обработки заказов через СДЭК (не считает стоимость доставки не отправляет информацию о заказах).

Задача - выяснить причину и восстановить работу.

Webasyst
6 лет назад
os8
46 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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