Правки по сайту (ImageCMS) на CodeIgniter. Техническое задание вышлю по запросу.
Доработка конструктора макетов для сайта на WordPress
Здравствуйте! Нужен программист для доработки конструктора! Задача не простая, но интересная. Часть функционала готово, нужно доработать остальную часть. Изначальное было такое ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Yo9gkZra5BsfuqcfpcOxdCcXvh7Z7SddvK1F2INkK-M/edit#heading=h.zhs7qiyp07jt
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