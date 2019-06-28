Доработка конструктора макетов для сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Здравствуйте! Нужен программист для доработки конструктора! Задача не простая, но интересная. Часть функционала готово, нужно доработать остальную часть. Изначальное было такое ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Yo9gkZra5BsfuqcfpcOxdCcXvh7Z7SddvK1F2INkK-M/edit#heading=h.zhs7qiyp07jt

WordPress
6 лет назад
lili47
Лилия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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