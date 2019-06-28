Доработка конструктора макетов для сайта на WordPress

Суть - создается сервис публикаций в соцсетях. В том числе и в Инстаграм. И столкнулись с неожиданной проблемой. https://github.com/mgp25/Instagram-API - есть эта библиотека, которую можно использовать в проекте, но это не официальное API Инстаграма и с ...