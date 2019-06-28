Сделать серверную часть для торгового автомата

Мы делаем первый в мире пельменный вендинговый автомата (фото прикрепляю).

И нужно разработать серверную часть, которая будет собирать данные с автомата и показывать статистику продаж.

А также в ней должны наоборот задаваться разные параметры (цена порции и т.д.) и отправляться в автомат.

Пока требования достаточно простые.

Более подробное ТЗ вышлем в ответ на ваш отклик с описанием опыта разработки бэкенда.