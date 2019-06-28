Сделать серверную часть для торгового автомата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Мы делаем первый в мире пельменный вендинговый автомата (фото прикрепляю). 

И нужно разработать серверную часть, которая будет собирать данные с автомата и показывать статистику продаж. 

А также в ней должны наоборот задаваться разные параметры (цена порции и т.д.) и отправляться в автомат. 

Пока требования достаточно простые. 

Более подробное ТЗ вышлем в ответ на ваш отклик с описанием опыта разработки бэкенда.

6 лет назад
rodionovleonid
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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